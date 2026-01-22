In questa intervista, Fiorello riflette sul suo rapporto con la Rai, commentando in modo critico e ironico alcune percezioni esterne. Attraverso le sue parole, si evidenzia un senso di familiarità e autonomia all’interno dell’azienda, anche di fronte a commenti e interpretazioni di terzi. La conversazione offre uno sguardo autentico sulla figura di Fiorello e sul suo modo di vivere e percepire il suo ruolo in Rai.

Fiorello a “La Pennicanza” su Rai Radio2 ha parlato del suo rapporto con la Rai: “I simpaticissimi di Dagospia hanno scritto: ‘Ma Fiorello crede di essere a casa sua in Rai?’ Io rispondo: ‘Sì, sono a casa mia’. La Rai mi concede tutto questo? Sì! La Rai è ‘appecoronata’ a me? Sì! Scrivono ancora ‘cucina anche se è vietato dalle regole antincendio aziendali’ . giornalisti cialtroni, non vedete che c’è il fornello a induzione? Loro sono vendicativi, ora arriverà il loro articolo negativo. brr, sentite come tremo!”. Poi un appello serio legato all’argomento maltempo: “Continuo a ricevere messaggi che chiedono di parlare dei danni in Sicilia, Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Rai è ‘appecoronata’ a me? Sì! Scrivono ‘cucina anche se è vietato dalle regole antincendio aziendali’. Non vedete che c’è il fornello a induzione?”: Fiorello ironico

