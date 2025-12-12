Concorso Arma dei Carabinieri per il reclutamento di 65 allievi ufficiali | bando requisiti e come fare domanda

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arma dei Carabinieri ha aperto un nuovo concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali. Il bando, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura sono ora disponibili, offrendo un’opportunità per coloro che desiderano entrare a far parte di questa forza di sicurezza. Ecco le informazioni principali per partecipare alla selezione.

L’Arma dei Carabinieri ha avviato la selezione per un nuovo concorso di reclutamento di 65 allievi ufficiali. Come spiega il bando, per la domanda c'è tempo fino al 9 gennaio: basta il diploma. Fanpage.it

concorso arma carabinieri reclutamentoConcorso Arma Carabinieri per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. rietinvetrina.it

concorso arma carabinieri reclutamentoConcorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente. gazzettadiparma.it

Immagine generica

Come diventare Allievo Carabiniere

Video Come diventare Allievo Carabiniere