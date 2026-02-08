Juventus Next Gen i convocati per la Torres | prima chiamata per Licina Oboavwoduo invece…

Questa mattina la Juventus Next Gen ha annunciato i convocati per la partita contro la Torres. È la prima volta che Licina viene chiamato, mentre Oboavwoduo non sarà in campo. La squadra si prepara a scendere in campo alle 12, con alcune scelte ancora da definire.

Juventus Next Gen, i convocati per la Torres: le decisioni su Licina e Oboavwoduo in vista del match in programma alle 12.30 contro i sardi. In data odierna, domenica 8 febbraio 2025, la Juventus Next Gen è attesa dalla complicata trasferta in Sardegna contro la Torres. La gara, valida per il venticinquesimo turno del Girone B di Serie C, vedrà il fischio d'inizio alle ore 12:30, un orario insolito che richiederà massima concentrazione ai ragazzi di Massimo Brambilla. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la sfida, in cui spicca la presenza di Adam Licina: il talento appena prelevato dal Bayern Monaco riceve così la sua prima chiamata ufficiale in maglia bianconera.

