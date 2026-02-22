L’anticiclone porta le nebbie | dove prestare attenzione

L’anticiclone provoca nebbie fitte nelle zone pianeggianti e nelle vallate, riducendo la visibilità sui percorsi principali. Le condizioni atmosferiche favoriscono l’accumulo di umidità, creando una coltre bianca che si estende anche nelle prime ore del mattino. In alcune aree, le temperature registrano un aumento di diversi gradi rispetto ai giorni precedenti, mentre le alte quote restano soleggiate. La situazione richiede attenzione per chi deve spostarsi nelle zone interessate.

Se al Centro-Sud, su colline e montagne splenderà il sole per diversi giorni e si registreranno aumenti termici degni della primavera, non sarà così proprio dappertutto. Sulla Pianura Padana, infatti, saranno foschie e densi banchi di nebbia a dominare la scena nei prossimi giorni. Massima attenzione agli spostamenti soprattutto di notte e al primo mattino quando la visibilità sarà maggiormente ridotta. Le cause. " Come ogni dominio anticiclonico che si rispetti, la mancanza di ventilazione porterà con sé l'inevitabile fenomeno delle inversioni termiche", spiega Federico Brescia, meteorologo de Ilmeteo.

Meteo, anticiclone in rimonta ma dura poco: piogge, nebbie e nuove perturbazioni nel weekend
L'anticiclone si affaccia sull'Italia portando temporanea stabilità, ma il suo dominio sarà breve.

