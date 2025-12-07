Anticiclone e nebbie | le zone più colpite e a cosa fare attenzione

Prepariamoci a una lunga presenza dell' anticiclone di matrice africana: non soltanto cieli sereni, assenza di precipitazioni e temperature superiori alle medie ma anche il ritorno delle nebbie sulle pianura delle regioni settentrionali e degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera che si accumuleranno a causa della mancanza di vento. Dove colpiranno le nebbie. Molto spesso, durante il periodo invernale, anticiclone non fa rima con bel tempo, almeno non per tutti: è il caso del Nord dove, se in collina e montagna i cieli saranno sgombri da nubi, nelle aree di pianura di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna si formeranno banchi di nebbia durante la notte in grado di persistere fino alle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

