Landucci sull'episodio che ha deciso Milan-Parma | Sono dei semi blocchi che non vengono fischiati

Marco Landucci ha commentato la decisione arbitrale che ha influenzato il risultato di Milan-Parma, sottolineando che alcuni contatti non vengono fischiati. Durante l’intervista, ha evidenziato come certi episodi possano cambiare l’andamento della partita senza essere sanzionati. La discussione si concentra su un episodio chiave che ha determinato l’esito dell’incontro. La squadra si prepara ora a affrontare la prossima sfida, consapevole delle decisioni che influenzano il gioco.

Al termine del match perso dal Milan contro il Parma è intervenuto Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, che ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta e l'episodio che ha deciso la partita di San Siro.

De Rossi sull’episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti: “Per fortuna è accaduto in Juve-Inter”Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter.

Neonata morta sull’A5, la confessione dell’uomo che l’ha investita: “Ho perso la testa e sono scappato”Un incidente sull’A5 a Volpiano ha causato la tragica morte di una neonata di tre mesi.

- Il Parma vince clamorosamente a San Siro contro il Milan, ma ci sono state tante polemiche per la rete realizzata dalla squadra emiliana - facebook.com facebook

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare Secondo Marelli sì. Ecco perché #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA x.com