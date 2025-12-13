Neonata morta sull’A5 la confessione dell'uomo che l'ha investita | Ho perso la testa e sono scappato

Un incidente sull’A5 a Volpiano ha causato la tragica morte di una neonata di tre mesi. Il conducente del furgone coinvolto ha confessato di aver perso il controllo e di essere scappato, e ora è indagato per omicidio stradale. La vicenda ha suscitato grande dolore e attenzione sulla tragedia avvenuta.

Sull'A5 a Volpiano una neonata di tre mesi è morta sabato scorso dopo un incidente. Il conducente del furgone ha confessato l'urto ed è indagato per omicidio stradale. Indagata anche la madre.

