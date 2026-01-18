A Fuori dal Coro l’infermiera aggredita e violentata a Gallarate

Stasera, domenica 18 gennaio, su Rete 4, torna Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano. Tra i temi trattati, l’aggressione e la violenza subito da un’infermiera a Gallarate. Il programma affronta questioni di attualità e approfondisce vicende di interesse pubblico, offrendo un’analisi accurata e riflessiva degli eventi recenti.

Mario Giordano ritorna questa sera, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni del 18 gennaio 2026. Nel corso della puntata, Giordano tornerà a dare spazio al tema della legittima difesa, al centro del dibattito pubblico dopo l’ omicidio di Lonate Pozzolo. A seguire, proseguirà l’inchiesta sulle presunte truffe ordite dalle Asl per aggirare le normative vigenti sulle liste d’attesa. Infine, la testimonianza esclusiva dell’ infermiera aggredita e violentata lo scorso novembre a Gallarate: a confessare è stato un trentacinquenne di origini gambiane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A Fuori dal Coro l’infermiera aggredita e violentata a Gallarate Leggi anche: Gallarate, donna aggredita e violentata per strada Leggi anche: Aggredita e violentata a Gallarate: chi è il 35enne arrestato dopo la confessione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Mario Giordano torna a dare voce a ciò che fa discutere. “Fuori dal coro”, stasera in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.