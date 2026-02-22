L’Ai per scovare i bambini a rischio di diventare criminali | la preoccupante deriva orwelliana di Londra

Il ministero della Giustizia britannico ha deciso di usare l’Intelligenza artificiale per individuare i bambini a rischio di comportamenti criminali. La causa è la volontà di intervenire in anticipo per prevenire future devianze. L’AI analizza i dati degli studenti per identificare segnali di disagio e potenziali problemi futuri. I controlli riguardano principalmente i giovani in aree svantaggiate. La scelta ha suscitato polemiche tra esperti e associazioni di tutela dei minori.

È notizia di qualche giorno fa che il ministero della Giustizia britannico starebbe mettendo a punto un programma governativo che prevederebbe l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale per prevenire la criminalità, schedando i minori che hanno la maggior possibilità di commettere crimini una volta diventati adulti. A quanto si apprende da indiscrezioni pubblicate sul quotidiano inglese Times, confermate poi dal governo britannico, l'Ia dovrebbe incrociare una serie di dati divisi nei vari dipartimenti governativi, dal servizio sanitario al ministero del Lavoro, dai servizi sociali fino alle informative di polizia, per ricercare quei profili che avrebbero una maggiore probabilità di commettere crimini, così da monitorarli fin da bambini.