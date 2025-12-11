Piattaforma di vendita online alla parola pedofilo associati abiti indossati da bambini | Meter preoccupante Contenuti rimossi ma l' anomalia persiste Di Noto | Le immagini dei minori non possono diventare motivo di fraintendimento

Un'indagine di Meter evidenzia come, su Vinted, digitando

Di seguito un comunicato diffuso da Meter: Digitando “pedofilo” nella barra di ricerca di Vinted sono comparsi risultati che non dovrebbero essere associati a questa parola: oltre ai libri sul tema, sono comparsi vestiti indossati da bambine tra i 6 e gli 8 anni. Nient’altro, nessun altro tipo di contenuto, nessun’altra categoria. Ed è proprio questa associazione anomala tra un termine legato a un reato e l’immagine di minori, a rendere la situazione preoccupante. Associazione Meter, da sempre impegnata nella tutela dei minori online, ha già documentato e segnalato il problema, notificando a Vinted la presenza di articoli in vendita che raffiguravano corpi di minorenni, con i vestiti mostrati direttamente addosso alle bambine. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

