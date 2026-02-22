L’AI per la sicurezza dei lavoratori | I sindacati devono governarla

Giorgia Bumma ha affermato che l’intelligenza artificiale può migliorare la sicurezza sul lavoro, ma i sindacati devono guidarla. Durante un dibattito a San Miniato, ha sottolineato la necessità di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nelle decisioni tecnologiche. La segretaria Cisl ha evidenziato come strumenti innovativi possano prevenire incidenti e tutelare i dipendenti. La discussione si è concentrata sull’importanza di un ruolo attivo dei sindacati nel governo delle nuove tecnologie.

di Antonia Casini PONTEDERA - SAN MINIATO L' intelligenza artificiale al servizio della sicurezza. Giorgia Bumma, segretaria provinciale della Cisl, è intervenuta all'incontro–dibattito ospitato al Circolo Arci La Catena di San Miniato, promosso dal gruppo culturale "OltrelaErre" insieme ad Alessandro Gasparri (Cgil Pisa). Un momento di dialogo su "rischi e opportunità della trasformazione digitale". Bumma, le nuove tecnologie possono davvero ridurre i posti ed emarginare la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro? "Non vanno viste come qualcosa di totalmente negativo. Nasceranno di sicuro nuove professioni legate.