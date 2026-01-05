I sindacati hanno espresso preoccupazione per una recente modifica di legge approvata alla Giunta regionale, ritenuta un “colpo ai diritti dei lavoratori”. Secondo le organizzazioni sindacali, la modifica comporta una grave disparità di trattamento tra i dipendenti, sollevando questioni sulla tutela dei diritti e delle condizioni lavorative. In questa analisi, si approfondiscono le implicazioni di questa decisione e le posizioni delle parti coinvolte.

«Esprimiamo forte preoccupazione e denunciamo una grave disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della Giunta regionale». È la posizione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dopo la recente modifica della legge regionale istitutiva dell’Aral, l’Agenzia regionale Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Aral, “colpo ai diritti dei lavoratori”: sindacati denunciano una modifica di legge

