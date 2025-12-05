Como il sindaco revoca i fondi ai ai lavoratori comunali | esplode la protesta dei sindacati tensione alle stelle con i dipendenti

Lo scontro tra Comune di Como e lavoratori fa un nuovo salto di tensione. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte del personale, arriva infatti una mossa che i sindacati definiscono “sorprendente”: la revoca della delibera n. 335 del 7 ottobre 2025, quella che prevedeva. 🔗 Leggi su Quicomo.it

