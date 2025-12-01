Banca Campania Centro furgone come ariete per scassinare bancomat | colpo fallito
Tempo di lettura: < 1 minuto È stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del comando provinciale di Salerno il tentativo di furto, effettuato nella notte appena trascorsa ai danni della filiale della Banca Campania Centro di via Silvio Baratta, nel quartiere Irno a Salerno. Utilizzando un camion come ariete, un gruppo di malviventi ha cercato di portare via la cassa automatica dell’istituto di credito. L’allarme scattato alle 3.03 ha permesso l’arrivo tempestivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, allertati da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Hai tra i 18 e i 40 anni e vorresti proseguire gli studi? Prestito Generazione BCC è il prestito d’onore che finanzia il tuo percorso di formazione a condizioni agevolate e con tempi lunghi per il rimborso. Scopri di più su: https://www.bancacampaniacentro. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, il banco di prova del campo largo. Fico “sente la responsabilità”. Puglia, tensione tra quasi amici di @aldorosati Vai su X
Auto contro furgone nel Casertano, morto un 48enne - Il conducente di un furgone è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Casilina nel territorio del comune di Teano (Caserta). Lo riporta ansa.it
Rapinato nelle notte nel Casertano furgone carico di giornali - Un furgone carico di giornali è stato rapinato la scorsa notte non lontano dalla tipografia che si trova nella zona industriale di Caserta. Come scrive ansa.it