È stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del comando provinciale di Salerno il tentativo di furto, effettuato nella notte appena trascorsa ai danni della filiale della Banca Campania Centro di via Silvio Baratta, nel quartiere Irno a Salerno. Utilizzando un camion come ariete, un gruppo di malviventi ha cercato di portare via la cassa automatica dell'istituto di credito. L'allarme scattato alle 3.03 ha permesso l'arrivo tempestivo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, allertati da una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

© Anteprima24.it - Banca Campania Centro, furgone come ariete per scassinare bancomat: colpo fallito