Assisi zona Est nel mirino dei ladri | Sicurezza | servono le telecamere

Assisi, zona est, è stata segnalata come area a rischio furti, evidenziando la necessità di aumentare la sicurezza. Si propone l’installazione di telecamere di sorveglianza per monitorare i veicoli nelle zone di espansione, complementando i varchi di accesso già presenti. Questa misura potrebbe contribuire a prevenire i furti e garantire maggiore tranquillità ai residenti.

"Visto che sono stati installati i varchi per l’accesso storico, perché non si installano anche per monitorare i veicoli che transitano nella zona di espansione? Potrebbero servire come deterrente ai malintenzionati: non ne possiamo più dei furti in casa". E’un pensiero diffuso quello che la zona est di Assisi sia troppo vulnerabile, alla luce del ripetersi di colpi ladreschi che l’hanno caratterizzato. Il più recente colpo in via della Giunchiglia, nel fine settimana quando ai ladri è bastata un’ora, fra le 18.15 e le 19.15 per accedere al primo piano della casa, rompere una finestra e, una volta all’interno, mettere tutto a soqquadro portando via oro e gioielli oltre che capi d’abbigliamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

