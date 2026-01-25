assisi appartamenti sotto assedio zona est ancora nel mirino dei ladri

Nella zona est di Assisi si registrano recenti furti in appartamento, con modalità simili ai precedenti episodi. La situazione desta preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e interventi di sicurezza. La polizia sta monitorando l’area per prevenire ulteriori incidenti e garantire la tranquillità della comunità.

Ancora zona est di Assisi sotto attacco dei ladri d’appartamento, con modalità analoghe agli altri colpi, già messi a segno. E cresce la preoccupazione. Stavolta nel mirino dei malviventi un appartamento di un condominio in via Madonna dell’Olivo, zona residenziale alle porte della città, peraltro già oggetto di colpo ladreschi nel più recente passato. I soliti ignoti hanno colpito intorno alle 17.15-17.30. Per entrare sono saliti su un terrazzino e poi, dopo aver forzato una finestra, si sono portati all’interno dell’abitazione e hanno cominciato a rovistare in ogni angolo e in ogni mobile della casa, per poi fuggire, probabilmente utilizzando la stessa strada fatta per accedere e svanire nel nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assisi, zona Est nel mirino dei ladri : "Sicurezza: servono le telecamere"

Parma Mia nel mirino dei ladri: una vicina li mette in fuga mentre svaligiano le villette della zona

