L’accademia per la logistica Caccia a nuove professionalità | Così prepariamo il futuro

L’accademia per la logistica nasce per rispondere alla crescente richiesta di professionisti qualificati nel settore. Durante l’ultimo incontro a Liscate, si è rafforzato il progetto “Academy logistica”, che a fine marzo avvierà i corsi. Il Patto territoriale, promosso da Città Metropolitana e finanziato da Regione Lombardia, mira a formare nuovi operatori e a collegare domanda e offerta di lavoro. L’obiettivo è preparare giovani e disoccupati alle sfide della logistica moderna, puntando su competenze aggiornate e specializzate.

Progetto "Academy logistica", ultima giornata di presentazione dei corsi, a fine marzo si parte. Con il terzo evento illustrativo, tenutosi l'altra mattina a Liscate, decolla ufficialmente il Patto territoriale per le competenze e l'occupazione logistica in Adda Martesana, promosso da Città Metropolitana e finanziato da Regione Lombardia, con obiettivi strategici: formare operatori specializzati nel settore logistica e trasporti ormai conclamata 'vocazione' nel bacino dell'Adda Martesana; favorire l'incrocio fra domanda e offerta di occupazione in un settore chiave; aggiornare il kit di competenze degli aspiranti addetti, da adeguare alle nuove caratteristiche della logistica integrata; sostenere l'accesso al lavoro di giovani, disoccupati o categorie svantaggiate.