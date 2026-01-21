Logistica in Adda Martesana patto territoriale | Ora in campo nuove professionalità

Il territorio dell’Adda Martesana si conferma come polo logistico di rilievo. Con il nuovo Patto territoriale per le competenze e l’occupazione logistica, si punta a sviluppare nuove professionalità per rispondere alle sfide del settore. Un percorso avviato dopo un’attenta fase preparatoria, che mira a rafforzare le competenze locali e sostenere la crescita economica della zona.

La logistica ormai nel dna d’area, "ora servono nuove professionalità". E dopo un lungo lavoro preliminare decolla il "Patto territoriale per le competenze e per l’occupazione logistica in Adda Martesana". Avrà durata 18 mesi, è finanziato nell’ambito del programma regionale Lombardia Fse e coinvolge, oltre a Città Metropolitana ente capofila, 22 soggetti fra Comuni (8 ufficialmente aderenti: Segrate, Pioltello, Vignate, Liscate, Melzo, Settala, Pozzuolo Martesana, Vimodrone), enti e associazioni, realtà di formazione professionale, sindacati, aziende del settore, tecnici e professionisti, "un mix pubblico privato, un’azione coordinata tra istituzioni, enti locali, aziende e servizi": nel progetto corsi formativi e percorsi su misura, stage e inserimenti lavorativi, comunicazione e divulgazione d’opportunità, attività di monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Patto per la logistica: Città metropolitana traccia il percorso verso una governance pubblico-privato.

Avanza la logistica in Martesana. Prologis fa la spesa in due ComuniAvanza la logistica in Martesana, Prologis compra a Vimodrone e Carpiano. A investire il colosso del settore immobiliare, che ha acquistato due capannoni già pronti e un terreno da quasi 32mila metri ... ilgiorno.it

La logistica punta sui territori dell’asse Martesana. L’appello dei comitati dei cittadini ai sindaci: Uno tsunami da governareMelzo (Milano), 19 maggio 2025 – Logistica in Martesana, uno tsunami da governare anche dal basso, nuovo appello ai sindaci da parte di Acli e Cittadinanza Attiva Melzo per la costituzione di una ... ilgiorno.it

Presentato martedì 20 febbraio a Segrate il Patto territoriale per le competenze e l’occupazione Logistica Adda Martesana, promosso da #CittàMetropolitanadiMilano e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma FSE+ 2021–2027. ow.l x.com

