La via delle stelle da trent’anni offre un palcoscenico a tanti piccoli talenti

Rosy Fedrici ha fondato da trent’anni la compagnia teatrale «La via delle stelle» per coinvolgere i bambini nell’arte della recitazione. La scelta di organizzare spettacoli all’oratorio di Gandosso aiuta i più giovani a scoprire il proprio talento. La compagnia organizza ogni anno nuove rappresentazioni e coinvolge decine di bambini. La passione di Fedrici mantiene vivo il teatro tra i più giovani del paese. La prossima stagione si prepara a portare nuove esibizioni.

LA STORIA. La compagnia teatrale animata da Rosy Fedrici appassiona i bambini alla recitazione all’oratorio di Gandosso. «La via delle stelle» è un indirizzo magico, che sembra uscito da una fiaba. Evoca un mondo fatto di sogni. Pare però che esista davvero, in un borgo della Bergamasca: anche per questo è stato scelto per la compagna teatrale dell’oratorio di Gandosso, un gruppo di bambini e ragazzi che sul palco imparano il valore dell’amicizia, ascolto e cura reciproca. Sono una ventina e si ritrovano ogni sabato, guidati dalla regista Rosy Fedrici, per provare un musical che è molto più di uno spettacolo: è casa, famiglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Un palcoscenico per giovani talenti . Comincia la sfidaPitti Uomo si conferma come un importante spazio di visibilità per le giovani scuole di moda e design.

In Europa guadagni record per i big delle armi: mai così tanti da dieci anniIn Europa, i principali gruppi della difesa hanno registrato nel 2025 i migliori risultati degli ultimi dieci anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La celebrazione della Giornata Mondiale del Malato all'Hospice Via delle Stelle tra spiritualità e cura della persona; La mission al servizio della comunità, esseRCi consegna un contributo all'Hospice Via delle Stelle; Nicoletta Verna presenta ‘L’inverno delle stelle’; Torre delle Stelle, la furia del vento sradica una pianta di eucaliptus: strada bloccata, nessun ferito.

«La via delle stelle» da trent’anni offre un palcoscenico a tanti piccoli talentiLA STORIA. La compagnia teatrale animata da Rosy Fedrici appassiona i bambini alla recitazione all’oratorio di Gandosso. «La via delle stelle» è un indirizzo magico, che sembra uscito da una fiaba. Ev ... ecodibergamo.it

LE STELLE NON SI SPENGONO A LIVERPOOL Regia di Paul McGuigan, 2017 Diretto da Paul McGuigan, il film è un affettuoso e malinconico omaggio a Gloria Grahame, diva del noir anni '50 e vincitrice di un Premio Oscar, celebre per il suo fascino impertin - facebook.com facebook