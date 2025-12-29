In Europa, i principali gruppi della difesa hanno registrato nel 2025 i migliori risultati degli ultimi dieci anni. Gli azionisti hanno beneficiato di rendimenti elevati, principalmente grazie all’aumento dei dividendi distribuiti. Questa crescita riflette un momento di forte stabilità e consolidamento nel settore della difesa, con effetti positivi sui profitti delle aziende e sui ritorni per gli investitori.

Mai così tanti rendimenti negli ultimi dieci anni. A incassare guadagni record sono gli azionisti dei maggiori gruppi europei della difesa, che chiudono il 2025 con una remunerazione ai massimi dell’ultimo decennio e trainata soprattutto dall’aumento dei dividendi. Secondo un’analisi di Vertical Research Partners per il Financial Times, alla crescita dei rendimenti si accompagna un rafforzamento degli investimenti: da prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la quota di ricavi destinata a spesa in conto capitale e ricerca e sviluppo è stimata in aumento dal 6,4% al 7,9%. Negli Stati Uniti la dinamica è diversa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Europa guadagni record per i big delle armi: mai così tanti da dieci anni

