Un palcoscenico per giovani talenti Comincia la sfida

Pitti Uomo si conferma come un importante spazio di visibilità per le giovani scuole di moda e design. L'evento rappresenta un'occasione per mettere in mostra nuovi talenti e innovazioni nel settore. Con un focus su creatività e professionalità, Pitti Uomo continua a essere un punto di riferimento per chi si affaccia al mondo della moda e del design, offrendo un’opportunità di confronto e crescita.

Pitti Uomo è palcoscenico ancora una volta per l’attività delle più importanti scuole di moda e di design. L’Istituto Marangoni presenta Innovative Accessory Challenge, un concorso internazionale dedicato ai giovani talenti del fashion design e dell’accessorio, che unisce sperimentazione, sostenibilità e uso consapevole dei materiali, in particolare della pelle, che è stato ideato in collaborazione con Sara Sozzani Maino, direttrice creativa della Fondazione Sozzani. L’iniziativa, che verrà presentata ufficialmente in occasione di Pitti Uomo 109, nasce per promuovere un approccio innovativo e consapevole al design, valorizzando la ricerca sui materiali, la sperimentazione tecnica e una costante attenzione alla responsabilità in ogni fase del processo creativo e produttivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un palcoscenico per giovani talenti . Comincia la sfida Leggi anche: In M-Sport sono giovani talenti o talenti paganti? Leggi anche: Da Roma a Terracina: i giovani talenti laziali a Sanremo Giovani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Da Contigliano al palcoscenico di Eataly: la chef Carlotta Delicato protagonista a Milano fra i giovani talenti - Mercoledì 24 settembre, alle 20, la giovane chef Carlotta Delicato, anima del Ristorante Delicato di Contigliano, porterà la sua creatività e la sua cucina “essenziale” sul prestigioso ... ilmessaggero.it ? C'È UN GIOVANE CHE HA RIFIUTATO IL RINNOVO - MASSARA SI... + DYBALA IN PANCHINA? LA SPIEGAZIONE... Giovedì 1 gennaio alle 11:00, il nostro palcoscenico si accenderà con l’energia travolgente di "The Sound of Tomorrow", il concerto di Capodanno che vede protagoniste le nostre formazioni giovanili. Con la Massimo Kids Orchestra, la Massimo Youth Orch - facebook.com facebook

