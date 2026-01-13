Un palcoscenico per giovani talenti Comincia la sfida

Pitti Uomo si conferma come un importante spazio di visibilità per le giovani scuole di moda e design. L'evento rappresenta un'occasione per mettere in mostra nuovi talenti e innovazioni nel settore. Con un focus su creatività e professionalità, Pitti Uomo continua a essere un punto di riferimento per chi si affaccia al mondo della moda e del design, offrendo un’opportunità di confronto e crescita.

Pitti Uomo è palcoscenico ancora una volta per l’attività delle più importanti scuole di moda e di design. L’Istituto Marangoni presenta Innovative Accessory Challenge, un concorso internazionale dedicato ai giovani talenti del fashion design e dell’accessorio, che unisce sperimentazione, sostenibilità e uso consapevole dei materiali, in particolare della pelle, che è stato ideato in collaborazione con Sara Sozzani Maino, direttrice creativa della Fondazione Sozzani. L’iniziativa, che verrà presentata ufficialmente in occasione di Pitti Uomo 109, nasce per promuovere un approccio innovativo e consapevole al design, valorizzando la ricerca sui materiali, la sperimentazione tecnica e una costante attenzione alla responsabilità in ogni fase del processo creativo e produttivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

