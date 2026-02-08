Ubisoft a rischio | cessione divisioni sul tavolo per rilanciare i conti e garantire il futuro del gruppo

Ubisoft sta valutando di vendere alcune sue divisioni per cercare di risollevare i conti. La decisione arriva dopo che i risultati economici sono rimasti sotto le aspettative e l’azienda francese si trova a dover ridurre i costi. La cessione di parti del gruppo potrebbe essere la strada per garantire un futuro più stabile. La situazione resta in bilico e le trattative sono in corso.

Ubisoft, colosso francese dello sviluppo di videogiochi, potrebbe essere costretta a una drastica riorganizzazione che prevede la cessione di alcune delle sue divisioni, una mossa dettata da risultati economici al di sotto delle aspettative e dalla necessità di ridurre i costi. La dirigenza dell'azienda ha discusso apertamente questa possibilità con i rappresentanti dei dipendenti, delineando uno scenario in cui la vendita di asset strategici potrebbe diventare inevitabile per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'attività. La situazione attuale, emersa in un contesto di profonda riorganizzazione interna, vede l'azienda impegnata in una complessa manovra volta a massimizzare la produttività e migliorare i risultati finanziari, ma lo spettro di ulteriori tagli e cessioni incombe sul futuro del gruppo.

