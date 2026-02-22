La super festa della polenta di Vernio | gente da tutta la Toscana per un evento pluricentenario
La festa della polenta di Vernio attrae ogni anno migliaia di visitatori da tutta la Toscana, attirata dalla lunga tradizione che risale a oltre quattrocento anni fa. La causa di questa affluenza è la preparazione di grandi quantità di polenta, realizzata con metodi tramandati di generazione in generazione. Durante l’evento, si assiste a dimostrazioni di cucina e si assapora il piatto tipico locale. La manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni antiche.
Vernio, 22 febbraio 2026 – Edizione numero 448 per la festa della polenta di Vernio. Un appuntamento tradizionale nell’ambito delle feste storiche della Toscana. Un momento importante con gente da tutta la Toscana: sfilano infatti in questa occasione corteggi storici che arrivano da un po’ tutte le province. Ed è stato un tripudio di costumi, realizzati da addetti che per tutto l’anno lavorano. Un lavoro anche di ricerca per ricreare fedelmente le stoffe e i tagli di vestiario di centinaia e centinaia di anni fa. Anche l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha fatto parte di uno dei cortei storici con un costume tradizionale da dama. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Tufette la Festa della PolentaA Tufette, tra le borgate di Sermoneta, continuano le Feste della Polenta, un’occasione per scoprire e assaporare questo tradizionale piatto in un’atmosfera semplice e conviviale.
Arriva a Pontenuovo la Festa della PolentaArriva a Pontenuovo la Festa della Polenta, un evento che ogni anno richiama molte persone del territorio.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Io viaggio da sola o con le amiche. Ecco le mete dove festeggiare la festa della donna; Festa di Carnevale. Sfilata dei Carri allegorici; Operazione Sand Wraith: uscita contenuti stagione di lancio globale; A Gerenzano sfilata, festa e spettacolo di magia per un Carnevale super divertente.
La Festa della Mamma non è più l’8 maggio: ma che è successo?Per molti è ancora automatico pensare che la Festa della Mamma cada l’8 maggio, ma non è più così da anni. Anche nel 2025, la ricorrenza cambia data: un dettaglio che può mandare nel panico chi si ... alfemminile.com
8 idee regalo per la Festa della Donna che la faranno davvero feliceScegliere il regalo per la Festa della Donna può essere molto più complicato di quanto non sembri a prima vista. Certo, un rametto o un bouquet di mimosa è una valida soluzione, da accompagnare magari ... esquire.com
E' successo su un mezzo At nella tratta Vernio-Prato. Il ticket era stato acquistato sull'app per conto della madre e regolarmente pagato e vidimato. La signora: "Mi sono sentita umiliata" - facebook.com facebook