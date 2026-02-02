Arriva a Pontenuovo la Festa della Polenta, un evento che ogni anno richiama molte persone del territorio. Per tutto il fine settimana, le strade si riempiono di sapori e musica, mentre le borgate di Sermoneta si animano con bancarelle e stand dedicati alla tradizione gastronomica. Un’occasione per gustare piatti tipici e vivere un momento di festa all’aperto.

Proseguono di fine settimana in fine settimana le Feste della Polenta che celebrano antiche tradizioni e la nostra migliore gastronomia e animano le varie borgate di Sermoneta. In particolare la Sagra della Polenta, che ha avuto un inizio scoppiettante nel centro storico, propone al pubblico il piatto invernale per eccellenza preparato secondo l’antica ricetta tramandata da generazione. Domenica 8 febbraio ci si sposta a Pontenuovo dove sin dal mattino presto sarà messo a cuocere il sugo di salsiccia e saranno approntati i bracieri con i grandi paioli di rame dove sarà preparata la polenta. Dopo la messa e la benedizione dei pani e della polenta, alle ore 12.🔗 Leggi su Latinatoday.it

A Tufette, tra le borgate di Sermoneta, continuano le Feste della Polenta, un’occasione per scoprire e assaporare questo tradizionale piatto in un’atmosfera semplice e conviviale.

La Festa della Polenta, giunta alla sua 26ª edizione, si svolge quest’anno a Sermoneta Scalo, dopo aver coinvolto il borgo medievale e Doganella.

