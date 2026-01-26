A Tufette la Festa della Polenta

A Tufette, tra le borgate di Sermoneta, continuano le Feste della Polenta, un’occasione per scoprire e assaporare questo tradizionale piatto in un’atmosfera semplice e conviviale. Dopo il successo della Sagra della Polenta nel borgo medievale, queste iniziative offrono un momento di incontro e di valorizzazione delle tradizioni locali, mantenendo vivo il legame con il territorio e la cultura culinaria invernale.

Dopo il successo della Sagra della Polenta nel borgo medievale, proseguono tra le borgate di Sermoneta le Feste della Polenta: un modo semplici e conviviale di gustare il piatto invernale per eccellenza. Le celebrazioni prevedranno la santa messa con la benedizione dei pani e della polenta prima che intorno alle 12.30 inizierà la distribuzione del prelibato piatto. La festa è organizzata dal Comitato di Tufette in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. È dunque per domenica 1° febbraio presso la borgata Tufette a Sermoneta.

