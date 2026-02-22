La ‘stecca’ di Rimini al festival della Canzone Italiana e lo ‘scippo’ di Sanremo

Una banda di ladri ha rubato una stecca di sigarette durante il festival della Canzone Italiana a Rimini, lasciando i commercianti senza merce. La rapina si è verificata davanti a decine di spettatori, che hanno assistito impotenti. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto, cercando di rintracciare i responsabili. La perdita colpisce un’attività locale già messa a dura prova da altri episodi simili. La questione rimane al centro delle discussioni tra i commercianti del quartiere.

Rimini, 22 febbraio 2026 – Il Festival della Canzone Italiana si sa, è un evento che tutto il mondo ci invidia. Creato e ideato a Rimini nel 1936, nel ‘51 sbarcò nella riviera dei fiori in quel di Sanremo e lì ci è rimasto. L’occasione mancata è una di quelle che fa male, se si pensa che la competizione canora è divenuta negli anni, anche dopo l’avvento della televisione, un fenomeno turistico capace di incidere sul costume, rappresentando un motore economico per la Liguria. Festival della canzone italiana, un’idea romagnola. La storia racconta che nel 1936, tra marcette di regime e melodie canore, quel festival lo abbiamo ideato proprio qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo ‘scippo’ di Sanremo . Marcette e sentimenti al festival made in RiminiIl festival musicale di Sanremo ha attratto l’attenzione a causa di una serie di furti di strumenti musicali negli ultimi giorni.

Leggi anche: Sanremo, Rai e case discografiche non ne possono già più del festival, nessun big della canzone italiana, colpa del Comune.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

La Fortitudo stecca ancora. Secondo ko di fila a RiminiDole Italia Rimini: Leardini 2, Tomassini 15, Denegri 9, Sankare, Marini 13, Ogden 29, Pollone 2, Georgescu ne, Della Chiesa ne, Simioni 5, Camara 8. All. Dell ... ilrestodelcarlino.it

Loris Stecca, una vita da filmLa sua vita è da sempre una lotta. Dentro e fuori dal ring. Una vita da film, quella di Loris Stecca, e ora raccontata nel documentario A luci spente, che sarà proiettato a Rimini in anteprima il 23 ... ilrestodelcarlino.it

Sanremo: quando la canzone italiana pedala contromano - La Stampa x.com

Sanremo 2026, tutto pronto per il Festival della canzone italiana. Ecco quando inizia La notizia: https://qds.it/sanremo-2026-quando-inizia-festival/ - facebook.com facebook