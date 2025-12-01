Sanremo Rai e case discografiche non ne possono già più del festival nessun big della canzone italiana colpa del Comune

Purtroppo ad andarci di mezzo è stato Carlo Conti, direttore artistico costretto a organizzare un Festival 2026 pieno zeppo di seconde linee proprio a causa del boicottaggio sanremese da parte delle case discografiche, stanche di pagare 120 mila euro per ogni artista Il comune di Sanremo, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanremo, Rai e case discografiche non ne possono già più del festival, nessun big della canzone italiana, colpa del Comune.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Bello questo Sanremo Tiktok destroide”. La cantante attacca le scelte di Carlo Conti per Sanremo 2026, ma il web si divide e i fan smontano la critica - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, un cast senza big del mercato musicale - Problemi irrisolti con l’industria discografica: costi troppo alti, rimborsi inadeguati e strutture non adatte ... Lo riporta msn.com

La clausola di Sanremo 2026 imposta dalla Rai, la furia delle case discografiche: cosa sta succedendo - Trattative ferme per Sanremo 2026: la Rai propone una clausola che attribuisce alle etichette la responsabilità dei comportamenti degli artisti, le discografiche si oppongono. Riporta gay.it

Sanremo 2026, nuovo regolamento assurdo per Carlo Conti: ecco le novità - Tra clausole, rischi e polemiche: perché il nuovo Sanremo 2026 di Carlo Conti fa discutere ancor prima di iniziare. Segnala donnapop.it

Sanremo lo fanno le canzoni, non i nomi. E non è vero che non ci sono big - E subito è un gran parlare (“Il Festival senza big” o peggio ancora “Sarà un fallimento”). Come scrive today.it

Clausola “anti Blanco” a Sanremo 2026: cosa sta accadendo - La Rai propone una clausola che rende le case discografiche responsabili dei comportamenti degli artisti a Sanremo 2026, creando tensioni e. Da blogtivvu.com

Sanremo 2026 a rischio: la “clausola” che cambia tutto, cosa sta accadendo - Le etichette protestano e il Festival potrebbe essere a rischio: ecco cosa sta succedendo dietro le q ... Scrive donnaglamour.it