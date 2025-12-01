Sanremo Rai e case discografiche non ne possono già più del festival nessun big della canzone italiana colpa del Comune

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purtroppo ad andarci di mezzo è stato Carlo Conti, direttore artistico costretto a organizzare un Festival 2026 pieno zeppo di seconde linee proprio a causa del boicottaggio sanremese da parte delle case discografiche, stanche di pagare 120 mila euro per ogni artista Il comune di Sanremo, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sanremo rai e case discografiche non ne possono gi224 pi249 del festival nessun big della canzone italiana colpa del comune

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo, Rai e case discografiche non ne possono già più del festival, nessun big della canzone italiana, colpa del Comune.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sanremo rai case discograficheSanremo 2026, un cast senza big del mercato musicale - Problemi irrisolti con l’industria discografica: costi troppo alti, rimborsi inadeguati e strutture non adatte ... Lo riporta msn.com

sanremo rai case discograficheLa clausola di Sanremo 2026 imposta dalla Rai, la furia delle case discografiche: cosa sta succedendo - Trattative ferme per Sanremo 2026: la Rai propone una clausola che attribuisce alle etichette la responsabilità dei comportamenti degli artisti, le discografiche si oppongono. Riporta gay.it

sanremo rai case discograficheSanremo 2026, nuovo regolamento assurdo per Carlo Conti: ecco le novità - Tra clausole, rischi e polemiche: perché il nuovo Sanremo 2026 di Carlo Conti fa discutere ancor prima di iniziare. Segnala donnapop.it

Sanremo lo fanno le canzoni, non i nomi. E non è vero che non ci sono big - E subito è un gran parlare (“Il Festival senza big” o peggio ancora “Sarà un fallimento”). Come scrive today.it

sanremo rai case discograficheClausola “anti Blanco” a Sanremo 2026: cosa sta accadendo - La Rai propone una clausola che rende le case discografiche responsabili dei comportamenti degli artisti a Sanremo 2026, creando tensioni e. Da blogtivvu.com

sanremo rai case discograficheSanremo 2026 a rischio: la “clausola” che cambia tutto, cosa sta accadendo - Le etichette protestano e il Festival potrebbe essere a rischio: ecco cosa sta succedendo dietro le q ... Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Rai Case Discografiche