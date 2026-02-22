La stampa rettifica | in America c’è ancora la democrazia

Una sentenza sui dazi arriva mentre si mette in discussione la reale tenuta democratica negli Stati Uniti. La decisione è stata presa da una corte giudiziaria influenzata dall’ambiente politico del paese. Questa scelta evidenzia come le influenze esterne possano incidere sui processi decisionali. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e cittadini, che osservano con attenzione gli sviluppi successivi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e sociali.

Dopo gli allarmi sulla tirannia di Trump, si torna alla realtà col verdetto sui dazi. Emesso da una Corte plasmata dal tycoon. Dio benedica la Corte Suprema e la sua sentenza sui dazi: ha costretto noialtri, prima che Donald Trump, a tornare alla realtà. Così, in un battibaleno, siamo passati da «l’America non è più una democrazia liberale» ( Mario Monti, aprile 2025), a «C’è un giudice anche a Washington» ( Massimo Giannini, ieri); da Repubblica che, a novembre, ci elencava «i 12 passi di Donald Trump verso l’autocrazia», allo scoop di Federico Fubini sul Corriere della Sera: «Il potere di Trump non è incondizionato». 🔗 Leggi su Laverita.info

