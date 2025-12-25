La giornalista investigativa del Washington Post Beth Reinhard se n’era accorta per la prima volta a gennaio 2025. Le gelide temperature avevano obbligato lo spostamento al chiuso della cerimonia di insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Migliaia di spettatori vennero lasciati fuori al freddo, nonostante fossero in possesso del biglietto. Ma «almeno 17 miliardari, con un patrimonio complessivo di oltre mille miliardi di dollari», avevano il loro posto a sedere, al caldo, dentro il Campidoglio. C’erano l’immancabile (all’epoca) Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bernard Arnault, tra gli altri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’invadenza dei miliardari nell’America di Trump: così la democrazia è distorta

Leggi anche: Così Trump rinvigorisce la sua presenza militare in America latina

Leggi anche: Disuguaglianze, la ricchezza dei primi 10 miliardari Usa su di 698 miliardi nell’ultimo anno. Lo studio di Oxfam