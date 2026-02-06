La First Lady d' America al cinema con il suo docu film La moglie di John Kennedy Jr omaggiata dalla serie The America Love Story E ancora la nuova bombshell Gen Z di The Housemaid Le tre blondies del momento

Melania Trump, Carolyn Bessette Kennedy e Sydney Sweeney sono le tre donne che stanno facendo parlare di sé in questo periodo. La First Lady americana ha appena presentato il suo documentario al cinema, mentre la serie

I l “Bronde blend” di Melania Trump. Il “ Soft creamy blonde ” di Carolyn Bessette Kennedy. E ancora, il “ Butter blonde ” caldo e luminoso di Sydney Sweeney. Il biondo è una s ichiarazione di stile, simbolo – volendo – di potere, indubbiamente, di fascino e identità. Dal biondo sofisticato e “quiet luxury” degli anni ’90, diventato riferimento assoluto di eleganza senza tempo, a due nuove interpretazioni contemporanee più audaci e “cinematografiche”, i capelli biondi più cool del momento dichiarano u n’estetica fatta di luce, sfumature calibrate e giochi di profondità. Pamela Anderson, il ritorno al biondo platino: ai Golden Globe 2026 vince il fascino del raccolto X Le vie del biondo 2026: tre ispirazioni per biondi di tendenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

