La Forza dei Valori l’Inps per un welfare moderno e al servizio della collettività

La sala Calipari a Roma ha accolto ieri e oggi la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, intitolata “La Forza dei Valori”. Due giornate di incontri e confronti su come rendere più efficace il sistema di welfare pubblico. I dirigenti hanno discusso delle sfide attuali e delle strategie per migliorare i servizi offerti ai cittadini. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del settore.

Nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2026, la Sala Calipari del Polo Ballarin a Roma ha ospitato la Conferenza nazionale della Dirigenza Inps "La Forza dei Valori". Un'occasione di incontro nata per ribadire che dietro ogni pratica ci sono storie e persone, e che il lavoro dell'Istituto trae la sua vera forza dall'etica e dalla capacità di essere una presenza affidabile e umana nella vita dei cittadini. L'evento ha riunito una platea di 400 dirigenti dell'Istituto e i vertici delle Istituzioni per un confronto sul futuro del welfare nazionale. In occasione dell'apertura, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come l'iniziativa serva a evidenziare il significato profondo del lavoro svolto quotidianamente per rispondere ai bisogni concreti degli italiani, ribadendo la missione strategica dell'Inps quale colonna portante del sistema di protezione sociale e braccio operativo dello Stato sul territorio.

