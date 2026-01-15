Welfare di comunità | il Comune ringrazia le associazioni per l' aiuto concreto alle famiglie aretine

Il Comune di Arezzo esprime la propria gratitudine alle associazioni Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole e Tecla per il loro contributo concreto nel sostegno alle famiglie vulnerabili. Nel corso del 2025, queste realtà hanno collaborato con l’Ufficio Servizi Sociali, rafforzando il welfare di comunità e offrendo un supporto essenziale alle famiglie aretine in difficoltà.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole, Tecla. Va a queste associazioni il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali nel corso del 2025 a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di fragilità. Grazie al lavoro congiunto e alla rete costruita con le associazioni, nel corso dell'anno sono stati distribuiti 410 pacchi alimentari, per un valore complessivo stimato di circa 25.000 euro, e 36 tessere spesa per un importo totale di 1.800 euro, a favore delle famiglie segnalate dalle assistenti sociali del Comune di Arezzo.

