La Civitanovese conquista una vittoria importante contro Urbania, ma i giocatori sanno che ora non basta. In campo, si lavora per mantenere il ritmo e dare continuità ai risultati. I tifosi sperano in una serie di prestazioni positive, mentre lo staff insiste sulla necessità di coinvolgere tutti per ottenere risultati duraturi. La strada è ancora lunga, ma il primo passo è stato fatto.

"Ad Urbania abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale, ma ora serve continuità. C’è bisogno del contributo di tutti". Sono le parole di Ivan Visciano, capitano della Civitanovese, che domenica scorsa ha messo la sua firma sul successo rossoblù ad Urbania (0-1), grazie ad un calcio di rigore trasformato. I tre punti hanno permesso alla squadra del tecnico Marinelli di abbandonare l’ultimo posto in solitaria, raggiungendo Fabriano Cerreto e Chiesanuova accorciando il distacco dalla salvezza diretta. "Faccio i complimenti a ragazzi – aggiunge il giocatore – che finora avevano trovato poco spazio, ma che si sono fatti trovare pronti, sfoderando un’ottima prestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio. "Civitanovese, vittoria importante. Ma adesso serve dare continuità»

