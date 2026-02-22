La scure dei media sulla Juventus | Di Gregorio e Openda nel mirino di una bocciatura corale

La stampa sportiva critica la Juventus dopo la sconfitta contro il Como, accusando i giocatori Di Gregorio e Openda di mancanza di impegno. La copertura negativa si concentra sulle prestazioni dei due atleti, che vengono giudicati insufficienti nel momento decisivo. Fonti vicine alla squadra sottolineano la pressione crescente intorno ai nomi dei giocatori coinvolti. La situazione crea tensione tra tifosi e dirigenti, mentre la squadra cerca di reagire alla crisi.

La stampa sportiva nazionale non concede sconti alla Juventus all’indomani del crollo interno contro il Como. I giudizi che emergono dalle edicole di oggi compongono un mosaico di rara severità, dipingendo una squadra priva di nerbo e un allenatore, Luciano Spalletti, incapace di arginare una deriva che appare ormai conclamata. La critica è unanime: il sodalizio bianconero è stato travolto da una compagine lariana più «quadrata» e solida, che ha espugnato l’Allianz Stadium senza nemmeno dover ricorrere a sforzi straordinari, mettendo a nudo le fragilità strutturali di una “Vecchia Signora” allo sbando. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Di Gregorio e Openda nel mirino, ma per i tifosi il "colpevole" è un altro: Juve-Como, i commentiI tifosi juventini criticano la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la colpa a diversi giocatori.

Juventus, Openda nel mirino del FenerbahçeLa società turca Fenerbahçe è interessata a Loïs Openda, attaccante che sta attirando l’attenzione sul mercato.

Kenan #Yildiz sta vivendo un momento di flessione dopo cinque partite senza gol né assist, compresa la sfida contro il Galatasaray in Champions League. Nonostante la leggera crisi di rendimento, il classe 2005 resta un punto fermo della #Juventus e Lu - facebook.com facebook