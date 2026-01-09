Juventus Openda nel mirino del Fenerbahçe

La società turca Fenerbahçe è interessata a Loïs Openda, attaccante che sta attirando l’attenzione sul mercato. Secondo quanto riportato da Fanatik e dall’esperto Caner Be?endiren, il club valuta l’eventuale inserimento del giocatore nel proprio reparto offensivo, considerando le esigenze di rafforzamento della rosa. La trattativa potrebbe rappresentare un passo importante per il club turco in vista della prossima stagione.

Openda nel mirino del Fenerbahce Su Fanatik, l'esperto di mercato Caner be?endiren aveva spiegato che Loïs Openda è uno dei giocatori seguiti dal Fenerbahce per rinforzare l'attacco. "Penso che Loïs Openda sia un profilo adatto al modo di giocare del Fenerbahçe e che sia uno dei giocatori monitorati dalla dirigenza".

Openda, obiettivo rilancio: perché Spalletti potrebbe schierarlo titolare contro la Fiorentina - Una finestra temporale preziosa, da sfruttare al meglio per proiettarsi verso una stagione che, di fatto, per la Juventus può dirsi appena cominciata. tuttosport.com

Juventus: Openda scalpita, le ultime su Vlahovic e David. Chi gioca titolare in attacco contro la Fiorentina? - Proseguono le operazioni alla Continassa in vista della sfida di campionato che vedrà la Juventus di scena sul campo della Fiorentina in occasione della dodicesima giornata di Serie A. calciomercato.com

Openda può essere ceduto dalla Juventus a gennaio Cosa dice il regolamento, la situazione https://www.ilbianconero.com/liste/openda-puo-essere-ceduto-dalla-juventus-a-gennaio-cosa-dice-il-regolamento-la-situazione/blt0894917ba7f6fcb9 - facebook.com facebook

Kolo Muani non è un obiettivo della Juventus. Su Openda e David non ho riscontri concreti, anche perché hanno due situazioni diverse: il primo è in prestito con un obbligo che deve ancora scattare (si dovrebbe rompere l'accordo ecc...), per il secondo non ci x.com

