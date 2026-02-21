Di Gregorio e Openda nel mirino ma per i tifosi il colpevole è un altro | Juve-Como i commenti
I tifosi juventini criticano la prestazione della squadra dopo la sconfitta contro il Como, attribuendo la colpa a diversi giocatori. Di Gregorio e Openda sono tra i più discussi, ma molti puntano il dito su altre figure del team. I commenti si moltiplicano sui social, dove i supporter esprimono delusione e frustrazione. La partita ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati, che continuano a seguire gli sviluppi con attenzione.
I tifosi della Juventus si sfogano sui social dopo la sconfitta dei bianconeri in casa contro il Como: guarda il video con i loro commenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pagelle Juve Como: non si salva nessuno! Altro errore per Di Gregorio, sbaglia anche McKennie. Ma davanti…VOTIUn errore di Di Gregorio e un altro di McKennie hanno influenzato il risultato della partita tra Juve e Como.
PAGELLE e TABELLINO Juventus-Como 0-2: bradipo Di Gregorio, Openda invisibile
Il portiere del Como, Di Gregorio, ha evitato più volte il gol della Juventus, mentre Openda non è riuscito a incidere nel match dell'Allianz Stadium.
Juventus-Como 0-2, le pagelle: Yildiz sconsolato (5), Openda innocuo (4), Conceicao ci prova (6). Di Gregorio, ma che fai? (5)
La sfida tra Juventus e Como si è risolta con il successo dei lariani per 2-0. Decisive le reti di Vojvoda nella prima frazione di gioco e ...
PAGELLE e TABELLINO Juventus-Como 0-2: bradipo Di Gregorio, Openda invisibile
Vojvoda e Caqueret espugnano l'Allianz, certificando la crisi di febbraio della formazione bianconera. Altra frittata tra i pali per Di Gregorio, stavolta delude anche McKennie. Nuova e pesante ...
La Juventus è sotto al termine del primo tempo contro il Como: decide una rete di Vojvoda. Riusciranno i bianconeri a ribaltarla
LIVE #Juve inguardabile come la maglia, il Como passeggia e ora la Champions è a serio rischio: la diretta