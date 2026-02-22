La schedina | Milan e Roma domenica per l’Europa | a San Siro e all’Olimpico per vincere

Milan e Roma scendono in campo domenica per conquistare punti importanti in chiave europea. La causa è la possibilità di rafforzare le proprie posizioni in classifica, con match cruciali a San Siro e all’Olimpico. Entrambe le squadre puntano a mettere pressione sulle rivali e a migliorare il rendimento stagionale. I tifosi sono pronti a sostenere le proprie squadre in due stadi pieni di aspettative e tensione. La giornata di calcio promette emozioni intense e sorprese sul campo.

La domenica di grande calcio europeo entra nel vivo oggi, 22 febbraio, con una serie di incroci che promettono di scuotere le gerarchie dei principali campionati continentali. In Serie A, i riflettori sono puntati sulla corsa all’Europa: il Milan di Allegri scende in campo a San Siro contro il Parma, con l’obbligo di riscattare le recenti prestazioni e blindare il fortino casalingo. I rossoneri cercheranno di imporre la propria forza d’urto offensiva fin dai primi minuti, sfidando una difesa ducale che dovrà superarsi per contenere le accelerazioni dei padroni di casa. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 22022026 16:15 SPAGNA: La Liga Barcellona – Levante Multigol 3 – 6 22022026 18:00 ITALIA: Serie A Milan – Parma Over 1,5 squadra casa 22022026 19:30 GERMANIA: Bundesliga Heidenheim – VfB Stuttgart Combo X2 + Over 1,5 22022026 20:45 FRANCIA: Ligue 1 Strasburgo – Lione Gol 22022026 21:00 ITALIA: Serie A Roma – Cremonese 1 22022026 21:30 PORTOGALLO: Liga Portugal Porto – Rio Ave 1 Handicap (-1) In serata, l’attenzione si sposta allo Stadio Olimpico per il posticipo tra Roma e Cremonese. 🔗 Leggi su Serieagoal.it La schedina | Inter in Norvegia e Milan a San Siro: mercoledì di fuoco in EuropaL'Inter ha deciso di partire per la Norvegia, dove mercoledì affronta il Vålerenga in Champions League, perché deve recuperare punti importanti dopo le ultime sconfitte. Milan-Lecce, a San Siro conta solo vincereMilan e Lecce si affrontano a San Siro in una sfida decisiva per le rispettive stagioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostico Milan-Como quote recupero 24ª giornata Serie A; Pronostico Milan-Como | Serie A 2025/26; Pronostici Milan - Como con i rossoneri privi di Rabiot; Pronostico Milan-Parma: analisi, quote e consigli. MATCHDAY AC Milan vs Parma 18:00 CET Serie A San Siro #MilanParma x.com #Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato. Chivu prova a rassicurarlo: “Non ci pensare” #LecceInter Il tecnico rumeno stupito dall'accoglienza del Via del Mare. Solo agli interisti non è chiara la gravità di quel che è accaduto a San Siro la scorsa settima - facebook.com facebook