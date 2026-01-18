Milan-Lecce a San Siro conta solo vincere
Milan e Lecce si affrontano a San Siro in una sfida decisiva per le rispettive stagioni. Il Milan, forte del proprio fattore campo, cerca i tre punti per consolidare la posizione in classifica. Per il Lecce, la partita rappresenta un’occasione importante per ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita sarà determinante per l’andamento delle prossime gare e richiede attenzione e determinazione da entrambe le squadre.
Serata da dentro o fuori a San Siro. Il Milan ritrova il Lecce a pochi giorni dalla sfida dei salentini contro l’Inter e non può permettersi passi falsi. L’obiettivo è chiaro: tre punti per staccare il Napoli, tenere a distanza la Juventus e riportarsi a -3 dall’Inter di Cristian Chivu, che continua a correre. Non a caso Corriere della Sera sintetizza così la vigilia: «Milan, vincere per tenere il passo». Pressione davanti e dietro: i campioni d’Italia hanno già fatto il loro dovere superando il Sassuolo e agganciando il Diavolo al secondo posto. Stasera, a San Siro, conta solo vincere. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Van Dijk Liverpool, sospiro di sollievo a San Siro: «Vincere ora conta tantissimo»
Leggi anche: Inter-Lecce, non solo classifica: San Siro osserva Tiago Gabriel
Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Milan-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; -Lecce, Serie A 2025/26: Time Machine; Milan-Lecce: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A.
Pagina 1 | Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario - A San Siro la squadra di Allegri è chiamata a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli: le probabili scelte di formazione ... corrieredellosport.it
Questa sera a San Siro arriva il Lecce. Il CorSera: "Milan, vincere per tenere il passo" - Questa sera a San Siro arriva il Lecce, o meglio, ci torna dopo la sfida contro l'Inter di mercoledì scorso. milannews.it
Oggi Milan-Lecce. La Repubblica: "Allegri, scorie con Fabregas" - Dopo la trasferta di Como il Milan ospiterà questa sera a San Siro il Lecce, in una sorta di sfida tabù per la formazione di Massimiliano Allegri considerando le difficoltà che ... milannews.it
AC Milan 1 - 0 Cagliari | Italy Serie A 2025/26 Season ? | AC Milan Football Players Current Age ?
Partita: MilanLecce Data: domenica 18 gennaio 2026 Orario: 20.45 Canale tv: DAZN, DAZN 1 Streaming: DAZN Milan Nel Cuore - facebook.com facebook
Verso Milan-Lecce, le ultime di formazione da Sky: provato Estupinan, gioca Ricci, ballottaggio Jashari-Modric x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.