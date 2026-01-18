milan lecce a san siro conta solo vincere

Milan e Lecce si affrontano a San Siro in una sfida decisiva per le rispettive stagioni. Il Milan, forte del proprio fattore campo, cerca i tre punti per consolidare la posizione in classifica. Per il Lecce, la partita rappresenta un’occasione importante per ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita sarà determinante per l’andamento delle prossime gare e richiede attenzione e determinazione da entrambe le squadre.

Serata da dentro o fuori a San Siro. Il Milan ritrova il Lecce a pochi giorni dalla sfida dei salentini contro l’Inter e non può permettersi passi falsi. L’obiettivo è chiaro: tre punti per staccare il Napoli, tenere a distanza la Juventus e riportarsi a -3 dall’Inter di Cristian Chivu, che continua a correre. Non a caso Corriere della Sera sintetizza così la vigilia: «Milan, vincere per tenere il passo». Pressione davanti e dietro: i campioni d’Italia hanno già fatto il loro dovere superando il Sassuolo e agganciando il Diavolo al secondo posto. Stasera, a San Siro, conta solo vincere. L'articolo proviene da MilanZone. 🔗 Leggi su Milanzone.it

