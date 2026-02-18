La schedina | Inter in Norvegia e Milan a San Siro | mercoledì di fuoco in Europa

L'Inter ha deciso di partire per la Norvegia, dove mercoledì affronta il Vålerenga in Champions League, perché deve recuperare punti importanti dopo le ultime sconfitte. Nel frattempo, il Milan si prepara a giocare a San Siro contro il Napoli, puntando a rafforzare la propria posizione in campionato. La serata promette emozioni forti, con due partite che tengono con il fiato sospeso i tifosi di tutta Italia.

Il mercoledì di calcio europeo entra nel vivo con una serata che intreccia le ambizioni di gloria in Champions League con i recuperi strategici dei campionati nazionali. Oggi, 18 febbraio, l’attenzione è rivolta soprattutto all’ Inter, impegnata nella gelida trasferta norvegese contro il Bodo Glimt. I nerazzurri di Chivu cercano di ipotecare il passaggio del turno in un ambiente climaticamente ostile, affidandosi a una gestione accorta del possesso per arginare le folate offensive scandinave e colpire nei momenti chiave della gara. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 18022026 18:45 EUROPA: Champions League Karabakh – Newcastle United 2 18022026 20:45 ITALIA: Serie A Milan – Como 1X + Over 1,5 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Club Brugge – Atlético de Madrid Combo X2 + Multigol 1 – 5 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Olympiakos – Bayer Leverkusen Multigol 2 – 4 18022026 21:00 EUROPA: Champions League Bodo Glimt – Inter Multigol 1 – 2 squadra ospite 18022026 21:00 INGHILTERRA: Premier League Wolverhampton Wanderers – Arsenal Over 1,5 squadra ospite In contemporanea con le notti europee, la Serie A propone un recupero fondamentale per la zona vertice: a San Siro va in scena Milan – Como. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La schedina | Notte europea: Inter in Norvegia e il Milan sfida il Como

