La Roma brucia la Juve al fotofinish | niente rinforzo per Spalletti

La Juventus subisce una sconfitta nel recupero, perché la Roma segna il gol decisivo negli ultimi minuti. La reazione di Spalletti si fa sentire, mentre i tifosi si chiedono se questa vittoria cambierà gli equilibri in classifica. La squadra di Roma ha dimostrato determinazione, approfittando di alcune disattenzioni dei bianconeri. La sfida lascia aperte molte domande sui prossimi impegni delle due squadre. La tensione tra i tifosi cresce in attesa delle prossime partite.

Le strategie di mercato della Juventus si complicano notevolmente: l’ultima novità fa infuriare Luciano Spalletti. Juve-Roma, si rinnova la sfida. Dopo il testa a testa in campionato per il quarto posto (ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League), le strade dei bianconeri e dei giallorossi tornano a incrociarsi nuovamente, questa volta sul mercato. E le notizie che arrivano in queste ore di certo non faranno sorridere i tifosi della Juventus. Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Roma, infatti, sarebbe pronta ad anticipare la Vecchia Signora nella corsa a Marcos Senesi, difensore centrale argentino che ha il contratto in scadenza col Bournemouth a giugno di quest’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Miretti ‘nuovo’ rinforzo: conquista Spalletti e la Juve lo blinda | CM.ITIl giovane talento della Juventus si è distinto nelle ultime partite, attirando l’attenzione di Spalletti e della dirigenza.

Kalulu Juve non basta, Ottolini vuole regalare a Spalletti un nuovo rinforzo in fascia: tre le idee che stuzzicano la dirigenza. La listaLa Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la fascia, in risposta alle richieste di Spalletti.

BORDOCAM BOLOGNA-JUVE 0-1: dal gol di Cabal alle scintille Spalletti-Italiano | DAZN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incendio a Borgesiana, brucia magazzino di materiali edili: alta nube nera; Maxi incendio a Borghesiana: brucia un deposito edile, nube nera su Roma Est; Incendio nel cuore di Chiaia, distrutto il Teatro Sannazaro VIDEO; Non basta la doppietta di Malen alla Roma: col Napoli finisce 2-2.

Lecce, con la Roma un ko che brucia. Ora si attendono rinforzi dal mercatoUn ko che brucia quello rimediato dal Lecce contro la Roma, in una partita che ha visto gli uomini di Di Francesco protagonisti di una prova opaca. Tanti errori tecnici, poca lucidità e difficoltà ... tuttomercatoweb.com

Roma-Cremonese: Wesley brucia le tappe, recuperati Hermoso e Koné #ASRoma x.com

Vasto - Auto bruciata in via Roma, due giovani rinviati a giudizio - facebook.com facebook