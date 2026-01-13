Miretti ‘nuovo’ rinforzo | conquista Spalletti e la Juve lo blinda | CMIT

Il giovane talento della Juventus si è distinto nelle ultime partite, attirando l’attenzione di Spalletti e della dirigenza. La società ha deciso di blindarlo, considerandolo un rinforzo importante per la squadra. Questa scelta testimonia la fiducia nei suoi mezzi e il ruolo crescente all’interno del progetto tecnico bianconero. Il suo impatto si inserisce nel percorso di crescita e valorizzazione del settore giovanile del club.

Il canterano della Juventus protagonista assoluto nelle ultime gare dei bianconeri: la dirigenza lo toglie dal mercato Praticamente come un nuovo acquisto per la Juventus e Spalletti. Fabio Miretti spadroneggia anche contro la Cremonese, dopo l'ottima prestazione con gol sciorinata qualche giorno prima in casa del Sassuolo. Fabio Miretti, centrocampista della Juve (Ansa) – Calciomercato.it L'allenatore di Certaldo ha confermato la fiducia al canterano bianconero, che ha risposto nel migliore dei modi galleggiando sulla trequarti dietro David e meritandosi la standing ovation dell'Allianz Stadium.

