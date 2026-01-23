La Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la fascia, in risposta alle richieste di Spalletti. Oltre a Kalulu, considerano alternative come Juanlu e Norton-Cuffy, con l’obiettivo di trovare il profilo più adatto alle esigenze della squadra. La società analizza attentamente le possibilità per rafforzare il reparto e migliorare la rosa in vista della stagione. Le scelte saranno orientate a garantire qualità e continuità nel ruolo richiesto.

Kalulu Juve non basta, Spalletti chiede un cambio all’altezza: nodo Siviglia per Juanlu, risale Norton-Cuffy. Occhi puntati anche in casa Celta Vigo. La Juventus ha individuato la priorità per puntellare la retroguardia in vista della seconda parte di stagione: serve un alter ego affidabile per gestire le energie sulla corsia destra. Pierre Kalulu, difensore francese diventato inamovibile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, ha bisogno di un ricambio di livello per affrontare il tour de force tra campionato e coppe senza rischiare sovraccarichi. Secondo l’approfondita analisi di mercato pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha cerchiato in rosso tre profili distinti per coprire quella specifica casella, ognuno con caratteristiche e costi differenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu Juve non basta, Ottolini vuole regalare a Spalletti un nuovo rinforzo in fascia: tre le idee che stuzzicano la dirigenza. La lista

Leggi anche: Calciomercato Juve, caccia al nuovo regista da regalare a Spalletti: da Brozovic a Verratti, la lista si fa sempre più lunga. Tutti i nomi

Mingueza Juve, la dirigenza vuole anticipare i tempi: presentata l’offerta al Celta Vigo. Cosa manca per il rinforzo in difesaLa Juventus sta lavorando per rafforzare la difesa e ha presentato un’offerta al Celta Vigo per Mingueza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono; Juventus-Benfica: tre punti per blindare i playoff; Juve, Gatti non è più incedibile: con l'offerta giusta può partire. È già nel mirino della Premier; Spalletti: Il Cagliari non se la meritava. Buttarsi a terra, ora basta: si faccia qualcosa.

Juventus, Kalulu e gli scatti virali con la star di OnlyFans: Beatrice Segreti esce allo scoperto e dice tuttoKalulu catapultato al centro del gossip dopo essere stato pizzicato a cena con una ragazza. La verità di Beatrice Segreti sul forte difensore della Juventus. sport.virgilio.it

Sorpresa Juanlu: seguito a lungo dal Napoli, ora ci pensa la Juve come vice KaluluLa Juventus di Luciano Spalletti continua a muoversi sul mercato, guardando non solo all’attacco ma anche alla difesa. L’ultima idea del club bianconero è Juanlu Sanchez ... tuttonapoli.net

Juve al top per passaggi riusciti: Locatelli e Kalulu dominano questa classifica https://ow.ly/kZXB50Y1uaX - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve Ecco il vice #Kalulu x.com