La Reggiana fa 1-1 con l’Avellino di Ballardini

Reggiana e Avellino pareggiano 1-1 dopo una partita combattuta. La causa è la rete segnata nel secondo tempo, che permette a entrambe le squadre di portare a casa un punto. La Reggiana cerca di imporre il ritmo, ma l’Avellino resiste e risponde con determinazione. La partita si gioca davanti a un pubblico numeroso, con molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi assistono a un incontro intenso fino al fischio finale.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 – Non si fanno male Reggiana e Avellino (guidato per la prima volta dall’esperto Davide Ballardini): finisce 1-1. Portanova aveva segnato al 5’ su tap-in dopo bella azione di Rover. Il pari arriva quasi alla mezz’ora con un bel sinistro da fuori di Enrici. Al 92’ un grande rischio, con Tutino che per poco non beffa i granata con un debole tiro salvato da Rozzio (occasione nata dopo uno scontro tra Micai e Papetti). I granata sono al terzo risultato utile consecutivo (tutti e tre con Rubinacci in panchina). Salgono a 26 punti, agganciando il Mantova. Reggiana fuori dai playout per scontri diretti a favore coi lombardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pronostico Reggiana-Avellino: c'è Ballardini per la svolta

Reggiana-Avellino, i convocati di Ballardini: c'è un rientro

