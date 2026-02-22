La psicologa Raffaella Manzo racconta il deficit di Alfa-1 antitripsina oltre la diagnosi

In occasione della Giornata delle Malattie Rare viene pubblicato Voci Silenziose, il nuovo libro della dottoressa Raffaella Manzo, psicologa e psicoterapeuta, dedicato al deficit di Alfa-1 antitripsina. Un’opera che accende i riflettori non solo su una patologia genetica rara, ma sulle storie e sulle emozioni delle persone che la vivono ogni giorno. «La Giornata delle Malattie Rare è un momento di visibilità», spiega l’autrice, «ma troppo spesso resta invisibile il vissuto emotivo di chi riceve una diagnosi. Dietro ogni diagnosi c’è una storia unica». È proprio da queste storie che nasce il libro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

