Simpatiche canaglie da Alfa-Alfa a cattolico radicale | Bug Hall racconta il voto di povertà

Bug Hall, l’attore di “Simpatiche canaglie”, ha deciso di cambiare vita. Ha lasciato Hollywood, preso un voto di povertà e ora vive con la famiglia in condizioni semplici. Racconta di aver scelto di dedicarsi a una vita più autentica, lontana dai riflettori e dai soldi facili. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lui spiega che desidera stare più vicino ai valori che ha sempre condiviso con la famiglia.

Bug Hall, ex volto amatissimo di Simpatiche canaglie, racconta la scelta radicale di abbandonare Hollywood, prendere un voto di povertà e vivere in povertà con moglie e cinque figli. Per molti resterà per sempre Alfa-Alfa, il bambino con il ciuffo ribelle e lo sguardo teneramente spaesato di Simpatiche canaglie. Oggi, però, Bug Hall è un uomo che ha voltato pagina in modo netto, scegliendo fede, isolamento e una vita lontana da riflettori, cachet e tappeti rossi. Dal set alla terra: la scelta radicale di Bug Hall Bug Hall, all'anagrafe Brandon Rowan, è una di quelle figure che l'immaginario pop tende a congelare nel tempo.

