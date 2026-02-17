La Promessa anticipazioni 18 febbraio | Torna Eugenia il regalo di Ayala gela Lorenzo

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il misterioso regalo del Conte Ayala si rivela essere Eugenia, sorella di Cruz e madre adottiva di Curro. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Romulo svela la verità su Emilia e la sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

