Nella prossima puntata della soap spagnola in programma il 21 gennaio, Manuel e Don Romulo indagano sulla caduta di Curro da cavallo, evento che solleva sospetti tra i personaggi della tenuta. La puntata svelerà nuove anticipazioni e sviluppi sulla misteriosa vicenda, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La caduta di Curro da cavallo scatena sospetti alla tenuta. Don Romulo e Manuel sono a caccia di spiegazioni, mentre il giovane si confida solo con Pia. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Un tranquillo pomeriggio all'aperto si trasforma in tragedia quando, dopo l'incidente di Jacobo, il capitano Don Lorenzo costringe Curro a una nuova corsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 21 gennaio: Chi vuole uccidere Curro? Manuel e Don Romulo cercano risposte

Leggi anche: La Promessa Anticipazioni 1° dicembre 2025: Verità scottanti e inaspettate per Curro e Don Romulo. Ecco quali

La Promessa, anticipazioni 17 gennaio: ultimatum di Don Rómulo e Don Ricardo a MariaNella puntata di domani della soap spagnola, le condizioni di Maria e le pressioni di Petra spingono Don Rómulo e Don Ricardo a prendere decisioni importanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 21 gennaio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 18 al 24 gennaio; La Promessa: anticipazioni dal 18 al 24 gennaio! Qualcuno tenta di uccidere (ancora) Curro; La Promessa, cosa succede nella puntata del 15 gennaio: anticipazioni.

La Promessa anticipazioni 21 gennaio: Chi vuole uccidere Curro? Manuel e Don Romulo cercano risposteEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La caduta di Curro da cavallo scatena sospetti alla tenuta. Don Romulo e Manuel sono a caccia di spiegazioni, mentre il giovane si confid ... movieplayer.it

La promessa anticipazioni 21 gennaio 2026: L'assassino di Jana ha preso di mira Curro?Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 gennaio 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

Cosa succederà a nell'ultima settimana di questo mese Ecco le ! -->> https://www.tvsoap.it/2026/01/la-promessa-anticipazioni-dal-25-al-31-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

La promessa, trame dal 25 al 31 gennaio 2026 #lapromessa #anticipazioni #spoiler #gennaio2026 x.com