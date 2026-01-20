La Promessa anticipazioni 21 gennaio | Chi vuole uccidere Curro? Manuel e Don Romulo cercano risposte

Nella prossima puntata della soap spagnola in programma il 21 gennaio, Manuel e Don Romulo indagano sulla caduta di Curro da cavallo, evento che solleva sospetti tra i personaggi della tenuta. La puntata svelerà nuove anticipazioni e sviluppi sulla misteriosa vicenda, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: La caduta di Curro da cavallo scatena sospetti alla tenuta. Don Romulo e Manuel sono a caccia di spiegazioni, mentre il giovane si confida solo con Pia. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Un tranquillo pomeriggio all'aperto si trasforma in tragedia quando, dopo l'incidente di Jacobo, il capitano Don Lorenzo costringe Curro a una nuova corsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

