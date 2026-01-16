Nella puntata di domani della soap spagnola, le condizioni di Maria e le pressioni di Petra spingono Don Rómulo e Don Ricardo a prendere decisioni importanti. L’episodio anticipa un momento di tensione e cambiamenti, mentre i personaggi affrontano scelte decisive. Ecco cosa succederà in questa nuova puntata, con un focus sulle richieste e gli ultimatum che coinvolgono i protagonisti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: le condizioni di Maria e le pressioni di Petra costringono Don Rómulo e Don Ricardo ad agire con fermezza. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera accetta di condividere il segreto di Antonio con Lope e Padre Samuel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 17 gennaio: ultimatum di Don Rómulo e Don Ricardo a Maria

