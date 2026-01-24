Roma la probabile formazione contro il Milan | confermati Dybala e Malen ballottaggio a sinistra

Ecco la probabile formazione della Roma per la sfida contro il Milan. Dybala e Malen sono confermati, mentre Pellegrini è favorito su Soulé per l’ultima maglia in attacco. Gasp valuta anche l’opzione Cristante sulla trequarti, offrendo diverse soluzioni per l’11 titolare. La partita si preannuncia equilibrata, con scelte strategiche che potrebbero influenzare l’andamento del match.

Tra le tante genialate di Gian Piero Gasperini, l’allenatore giallorosso sta studiando anche come dare l’assalto al Milan. E considerando che Dybala e Malen hanno di fatto due maglie assicurate lì davanti, l’allenatore giallorosso deve sostanzialmente decidere a chi dare la terza. Ad oggi c’è quasi un triplo ballottaggio che coinvolge - per motivi diversi - Cristante, Pellegrini e Soulé. Gasperini, infatti, potrebbe anche decidere di giocarsi la sfida con i rossoneri come all’andata, alzando Cristante in posizione di trequartista centrale (pronto a schermare Modric), alle spalle proprio di Dybala e Malen, inserendo così Pisilli (od El Aynaoui) in mediana al fianco di Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

