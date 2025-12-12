Genoa Inter come ci arriva il Grifone e la probabile formazione di De Rossi
Il match tra Genoa e Inter si avvicina, con i rossoblù pronti a scendere in campo sotto la guida di Daniele De Rossi. Analizziamo le condizioni attuali della squadra e la possibile formazione che potrebbe schierare, in attesa di scendere in campo per questa importante sfida di campionato.
Inter News 24 Genoa Inter, in che condizioni ci arrivano i rossoblù? Vediamolo insieme con la probabile formazione che potrebbe schierare Daniele De Rossi. L’Inter di Cristian Chivu si prepara alla difficile trasferta di Marassi, dove affronterà il Genoa nella 15ª giornata di Serie A, con kick-off fissato per domenica 14 dicembre alle ore 18:00. I nerazzurri arrivano alla sfida al terzo posto in classifica con 30 punti, distanziati di un solo punto dalla coppia Milan-Napoli che guida la vetta. Il Genoa: l’impatto di De Rossi e lo stato di forma. Quella contro il Grifone è una sfida storica, un grande classico del campionato italiano. Internews24.com
De Rossi: “Contro l’Inter voglio un Genoa perfetto per vivere una serata magica” - L'allenatore rossoblù spera nell'impresa con l’Inter: "A volte il più debole batte il più forte". ilsecoloxix.it
